Flamengo: Leonardo Moura regularizado O lateral-direito Leonardo Moura, do Flamengo, teve sua situação regularizada nesta quinta-feira na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vai enfrentar o Corinthians, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, em Mogi-Mirim (SP). O nome do jogador já consta no Boletim Informativo Diário (BID) publicado pela entidade. O técnico Celso Roth comemorou a notícia e praticamente definiu a equipe que entrará em campo no domingo: Diego; Fabiano, Júnior Baiano e Fernando; Leonardo Moura, Jônatas, Da Silva, Renato e André Santos; Jean e Fabiano Oliveira. Leonardo Moura, que estava no futebol português e foi contratado no final da última semana, treinou bem durante a semana e ganhou a confiança do treinador. "Ele se encaixou bem no esquema tático (3-5-2) do Flamengo", declarou o técnico rubro-negro.