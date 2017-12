Flamengo: lesão de Ramirez não é grave Para a alegria dos torcedores do Flamengo, que já o apontam como futuro ídolo, o atacante Ramirez não sofreu uma grave contusão no joelho esquerdo e deverá ter condições de atuar contra o Goiás, neste domingo. O prestígio do atleta paraguaio no clube é tanto que o diretor de Futebol do time, Kléber Leite, afirmou que a prioridade na reformulação do elenco para 2006 é a de mantê-lo na equipe. Ramirez, que ainda sente dores musculares na coxa e panturrilha esquerda, realizou um exame no joelho, nesta terça-feira, e nada foi constatado. Para tentar se recuperar a tempo de disputar o penúltimo confronto no Campeonato Brasileiro, o jogador passou o dia em tratamento e não treinou com os companheiros. O atacante paraguaio, que conquistou os torcedores, já revelou o desejo de permanecer no clube em 2006. E o diretor de Futebol do Flamengo assegurou que o objetivo é o de tê-lo no time, assim como o meia Renato ? atual artilheiro do clube na temporada. Alheio aos problemas de reformulação no elenco, o técnico do Flamengo, Joel Santana, começou nesta terça a escolher os substitutos do meia Diego Souza, além do atacante Fellype Gabriel, que cumprirão suspensão. A tendência é a de que Júnior, no meio-de-campo, e Obina, no ataque, sejam os escolhidos.