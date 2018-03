Flamengo leva susto com lesão de Felipe Na semana da decisão do Campeonato Carioca, todos no Flamengo levaram um susto grande quando o meia Felipe se contundiu nesta segunda-feira, durante o treino realizado no campo do CFZ. Ele sofreu torção no tornozelo esquerdo e iniciou o tratamento rapidamente, com gelo e antiinflamatórios. De acordo coom os médicos do clube, o jogador deve ter condições de enfrentar o Vasco, no domingo, na primeira partida da final da competição. Felipe também procurou passar uma mensagem de otimismo para a comissão técnica e torcedores. "Foi uma entorse pequena, vou treinar normalmente até a decisão", garantiu o jogador. Ao longo do Carioca, ele ficou fora do time por 15 dias, devido a outra contusão. "Vamos ver como ele vai reagir nas primeiras 24 horas", disse o médico Álvaro Chaves. Enquanto isso, o clube anunciou a contratação do atacante Marcelo, que atuou neste início de ano pelo Bangu. Na partida contra o Flamengo, ele teve atuação muito boa e impressionou o técnico Abel Braga. Bilhetes - Serão colocados à venda 65.887 ingressos para o clássico de domingo, no Maracanã. Os ingressos vão começar a ser vendidos na quarta-feira, nas sedes de Vasco, em São Januário, e de Flamengo, na Gávea, e ainda na bilheteria 5 do Maracanã. No dia da partida, as bilheterias do estádio não vão estar abertas para o público - com a exceção de uma delas, para atender estudantes da rede pública, que poderão adquirir os últimos 500 ingressos.