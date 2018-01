Flamengo libera e zagueiro Bressan retorna ao Grêmio

O diretor de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, confirmou o retorno de Bressan ao Grêmio. "Bressan retorna ao Grêmio, a pedido deles. Foi bem aqui e agora é seguir em frente", afirmou o dirigente.

Bressan, de 22 anos, chegou ao Flamengo no início do ano e disputou 19 partidas pela equipe, até sendo titular durante um período, quando Samir se recuperava de problemas físicos. Depois disso, porém, ele perdeu espaço na equipe, o que aumentou com a contratação de César, junto ao português Benfica.

Além disso, o técnico Cristóvão Borges também conta com os zagueiros Wallace, Samir, Frauches e Marcelo no elenco. Até por isso, o Flamengo não se opôs a antecipar o fim do empréstimo de Bressan.

O retorno do zagueiro aumenta as opções à disposição de Roger Machado para escalar a zaga do Grêmio. Além de Bressan, o treinador também conta com Pedro Geromel, Erazo, Rafael Thyere e Gabriel Silva.