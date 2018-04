Flamengo libera saída de Emerson para o Al-Ain

A diretoria do Flamengo confirmou nesta quinta-feira que Emerson está se transferindo para o Al-Ain, dos Emirados Árabes. A pedido do jogador, o clube aceitou liberá-lo por pouco mais de R$ 4 milhões - a multa rescisória estava estipulada em R$ 16,5 milhões.

Por duas temporadas no novo clube, Emerson receberá R$ 17 milhões, quantia que o fez pressionar a diretoria para aceitar o negócio. A equipe árabe conta ainda com o atacante brasileiro André Dias, que passou pelo Vasco em 2007.

O escolhido para substituir Emerson é o atacante Vágner Love, do CSKA, da Rússia, mas a disputa para contratá-lo com Palmeiras e Santos está difícil, segundo o vice-presidente geral do clube, Delair Dumbrosck. "A negociação é complicada para todos, mas estamos no páreo", comentou.

Ainda nesta quinta-feira, a diretoria anunciou que a ALE será a nova patrocinadora do Flamengo. A quarta maior distribuidora de combustíveis do Brasil pagará R$ 3,5 milhões pelo contrato de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2009.