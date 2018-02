Flamengo luta contra especulações Em meio à luta para se manter na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro em 2005, a duas rodadas do término da competição, o Flamengo se depara com outro problema: lidar com as peculiares especulações de fim de ano sobre possíveis transferências dos principais jogadores da equipe. Pelas declarações concedidas recentemente, Felipe, Athirson, Zinho e Julio Cesar não devem ficar no Rubro-Negro em 2005. O técnico Andrade foi categórico nesta quarta-feira ao afirmar que quem não estiver satisfeito pode sair do Flamengo. Ele quer os jogadores concentrados somente no jogo contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, que pode garantir a permanência da equipe na Primeira Divisão. "O São Paulo está brigando pelo título e vai partir para o ataque. Não vai ser um jogo fácil. Mas o time rubro-negro não pode ser medroso. Vencemos o Palmeiras fora de casa e temos condições de sair de campo com a vitória contra o São Paulo", declarou Andrade, que vai optar por escalar Whelliton ao lado de Dimba no ataque. Jean vai ser operado nesta quarta-feira por causa de uma contusão no joelho direito e está fora dos dois últimos jogos do Flamengo no Nacional.