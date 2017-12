Flamengo mais otimista após vitórias Depois da segunda vitória consecutiva, o clima é de alegria no Flamengo. O clube que, até quarta-feira, não havia vencido uma partida em 2002, derrotou o Once Caldas, da Colômbia, pela Taça Libertadores da América e o Corinthians, pelo Torneio Rio-São Paulo. "Foi muito bom, todos estão alegres, mas precisamos pensar agora no Olímpia. Uma nova derrota e tudo de ruim pode voltar ", alertou o meia Juninho Paulista. Segundo Juninho, o Flamengo está conseguindo melhorar seu desempenho, porque os jogadores estão mais entrosados e errando menos passes. O jogador acredita que uma nova vitória sobre o Olímpia, do Paraguai, pela Taça Libertadores da América, na quarta-feira, servirá para "embalar" o time. Apesar da alegria, o técnico do Flamengo, João Carlos tem problemas para escalar a equipe contra o Olímpia. O treinador não vai poder escalar o zagueiro Juan, que está na seleção brasileira, e o meia Beto (não inscrito na competição). A novidade é a volta do meia Petkovic ao meio-de-campo rubro-negro.