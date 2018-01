Flamengo mantém Moraci Sant?Anna Sem conseguir reforços para o time de futebol, a diretoria do Flamengo acertou a permanência de um craque extracampo no elenco. Trata-se do preparador físico Moraci Sant?Anna, que também integra a seleção brasileira. Ele assinou um contrato de trabalho comum, sem, portanto, um prazo determinado. De acordo com o presidente do clube, Marcio Braga, Sant?Anna é fundamental para a equipe.