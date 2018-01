Flamengo mantém time da estréia Sem poder contar com os reforços do meia Felipe e dos atacantes Lopes e Fernando Baiano, o técnico Evaristo de Macedo vai ser obrigado a manter a base que derrotou o Friburguense, na estréia do Campeonato Estadual, na partida de domingo, contra o Americano. A única dúvida está no ataque: ele ainda não definiu se mantém o jovem Jean ou escala Roma, que já está com sua documentação regularizada. O meia Felipe treinou hoje na academia do preparador-físico do Flamengo, Francisco Gonzalez. A diretoria rubro-negra quer evitar um encontro do jogador com o elenco enquanto o atestado liberatório não for enviado ao clube. Já Lopes segue fazendo tratamento para se recuperar de um estiramento. Fernando Baiano recupera a forma física e deve estrear no clássico com o Fluminense, na quinta rodada do Estadual.