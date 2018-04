Flamengo minimiza chances de Love estrear na quarta

A expectativa dos torcedores é grande, mas dificilmente Vágner Love estreará pelo Flamengo na quarta-feira. Segundo explicou nesta segunda-feira Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, a documentação regularizando a transferência ainda não foi enviada pelo CSKA. E dificilmente chegará na terça-feira.

"Não acredito que isso [a chegada da documentação nesta terça] vá acontecer, é muito difícil", explicou o dirigente durante o treino de segunda-feira. Para Braz, a diferença de fuso horário entre o Brasil e a Rússia praticamente inviabiliza que a documentação chegue em tempo. Assim, a expectativa é que o atacante possa estrear contra o Bangu, sábado, no Engenhão.

Mesmo com chances remotas de atuar nesta quarta-feira, Vágner Love viajou com o restante do elenco para Volta Redonda, onde o Flamengo enfrentará o time local.