Flamengo na final da Copa do Brasil Mesmo com a vantagem do empate, o Flamengo não deixou de atacar e derrotou, nesta quarta-feira à noite, o Vitória, por 2 a 0, e se classificou para a decisão da Copa do Brasil. A torcida rubro-negra lotou o estádio e empurrou a equipe para mais uma decisão nesta temporada. Agora, o time carioca e o Santo André vão se enfrentar para definir o primeiro representante do futebol brasileiro na Taça Libertadores da América de 2005. Os confrontos das finais ocorrerão nos dias 23 e 30 de junho. O local dos dois jogos serão decididos por meio de sorteio na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dispensado no início desta temporada do Flamengo, o atacante Edilson perdeu uma cobrança de pênalti. Os meias Felipe e Ibson, autor do gol, e o atacante Jean foram os destaques da partida. O início do jogo retratou a história do confronto. Apesar de ter a vantagem do empate, o Flamengo buscou o ataque e o Vitória, com a escalação de três volantes, optou pela precaução a ousadia. O time baiano tentou explorar o contra-ataque, mas não obteve êxito. Logo aos 6 minutos, o atacante Jean arriscou chute e Juninho fez boa defesa. Seis minutos depois, Felipe cobrou falta, Negreiros cabeceou e a bola acertou o travessão. Alguns torcedores do Flamengo chegaram a comemorar o gol, mas a zaga adversária tratou de evitá-lo. Aos 17 minutos, o meia Kléber arriscou um chute com precisão, assustando o goleiro Júlio César. Os atacantes Edilson e Obina pouco foram acionados durante o primeiro tempo. Já Felipe arriscou dribles e tentou criar jogadas de ataque. Aos 30 minutos, Jean arriscou chute de fora da área, a bola resvalou no zagueiro Nenê e quase abriu o placar. O goleiro Juninho apenas assistiu ao lance. A partir daí, a equipe carioca valorizou a posse de bola e esperou o intervalo. O início da segunda etapa não poderia ter sido melhor para o Flamengo. Logo aos 2 minutos, Jean deu bom passe para o meia Ibson, que chutou da entrada da área para fazer 1 a 0. Após sofrer o gol, só restou ao Vitória buscar o ataque. E a resposta não tardou: aos 15 minutos, o zagueiro Fabiano Eller derrubou o meia Magnum e o juiz Heber Roberto Lopes marcou pênalti corretamente. Ex-atacante do Flamengo, Edilson cobrou e o goleiro Júlio César defendeu, para delírio do público. Apesar da necessidade de virar o placar, o Vitória só ameaçou no fim do jogo: o atacante Maestri cabeceou na trave. E a equipe baiana acabou sendo castigada: aos 46 minutos, Felipe cruzou e o zagueiro Nenê marcou contra: 2 a 0. Para a torcida do Flamengo, só restou comemorar e sonhar com a conquista da Copa do Brasil.