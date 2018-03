Flamengo não é mais 100% na Série A2 O Flamengo de Guarulhos, primeiro clube a se classificar para o quadrangular final do Campeonato Paulista da Série A2, deixou de ter 100% de aproveitamento na segunda fase. Neste domingo pela manhã, em seu estádio, o Flamengo empatou com o Bandeirante de Birigüi, por 2 a 2. Com o resultado, o rubro-negro, já classificado para a terceira etapa do estadual, soma dez pontos na liderança do Grupo 4, enquanto o Bandeirante agora soma três pontos e briga pela segunda vaga. O Flamengo sempre esteve em desvantagem no placar. O jogo foi muito equilibrado, mas o Bandeirante chegou ao gol primeiro. Aos 24 minutos, Esquerdinha tabelou com Palhinha e, da entrada da área, chutou para fazer 1 a 0. O Flamengo sentiu o golpe, mas buscou a reação. Encontrou pela frente um time guerreiro, bem armado na defesa e que dificultava as penetrações. Mesmo assim, o Flamengo criou três boas chances antes de empatar aos 40 minutos, com Marquinhos que aproveitou a confusão na área para encher o pé. Na etapa final, o jogo ficou ainda mais equilibrado. Logo aos 8 minutos, o lateral Japinha, cobrando falta, cruzou na medida para o atacante Reginaldo, de cabeça, marcar o segundo gol do Bandeirante. A festa durou pouco. Aos 11 minutos, o Flamengo empatou novamente, com Carlos Clay, depois de o goleiro Pedro Paulo rebater uma falta cobrada por Torrinha. Num ritmo mais lento, os times foram mais cautelosos no ataque. Por isso mesmo, o empate acabou sendo um resultado muito justo. Na próxima rodada, o Flamengo irá enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, quarta-feira, em Guarulhos. Já o Bandeirante jogará contra a Internacional de Limeira, em Birigüi, na mesma data.