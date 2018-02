Flamengo não renova contrato do meia Roger

O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Kleber Leite, anunciou ontem que o Flamengo não vai prolongar o contrato do meia Roger. Depois de reunião com o empresário do jogador, Mauro Azevedo, o dirigente disse que não foi possível chegar a um acordo quanto aos salários. O clube já havia conseguido levantar os US$ 500 mil que deveria pagar ao Corinthians para tê-lo em definitivo, mas Kleber não ficou satisfeito com a pedida salarial de Roger, que pretendia receber quantia semelhante à de seus tempos áureos. No entanto, o meia jogou muito pouco na temporada - tanto em tempo quanto em futebol - sempre reclamando de dores que os médicos e os exames não conseguiam verificar. Ainda assim, fez um gol importante, na virada por 2 a 1 sobre o próprio Corinthians, no Maracanã. A nova diretoria corintiana já desconsiderou seu retorno, que, portanto, deverá ser negociado. Agora as especulações vão girar acerca de qual clube estaria disposto a investir capital de risco em Roger, atleta caro e apelidado por alguns no clube como ‘chinelinho’ - que vive a andar de chinelo pelos corredores sem treinar ou jogar. A boataria tradicional de fim de ano conta ainda que o Flamengo tenta o retorno do volante Jônatas, atualmente no Espanyol.