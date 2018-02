Flamengo não terá dirigentes no sorteio da Libertadores

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Kleber Leite, perdeu o vôo para o Assunção, no Paraguai, e não acompanhará o sorteio dos grupos da Copa Libertadores, que acontece na noite desta quarta-feira. Desta forma, o Flamengo não terá nenhum membro da diretoria no sorteio. Quem representará o clube em Assunção será José Lázaro, um amigo dos dirigentes que mora no Paraguai. Segundo nota da assessoria do Flamengo, Kleber Leite não viajou por causa de uma pane no avião da TAM. A aeronave foi obrigada a retornar para o Rio de Janeiro e eles perderam a única conexão para Assunção. O sorteio dos grupos acontecerá na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol. Além do Flamengo, representam o Brasil: São Paulo, Santos, Cruzeiro e Fluminense.