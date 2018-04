Flamengo não terá Petkovic domingo O meia Petkovic se apresentou hoje em Paraíba do Sul, no Estado do Rio, onde o Flamengo realiza a pré-temporada. Ele chegou no início da manhã, quando os jogadores rubro-negros estavam no café. O iugoslavo conversou com os companheiros, posou para fotos junto com os meias Juninho Paulista e Leonardo e participou do treino. O técnico do Flamengo, Carlos Alberto Torres, ficou satisfeito com a chegada do jogador, mas não deve escalá-lo no jogo contra o Palmeiras, no dia 20, na estréia no Torneio Rio-São Paulo. O treinador acha que o sérvio não terá condições físicas para atuar. Ele continua dizendo que a prioridade é a final da Copa Mercosul. dia 24, em Buenos Aires, contra o San Lorenzo, e pretende recuperar o atleta para esta partida.