Flamengo nega interesse por Romário O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Gerson Biscotto, enfatizou neste domingo que é nula a possibilidade de o atacante Romário retornar para o clube. O dirigente ainda frisou que as contratações para reforçar o elenco não têm data para terminar. "O Romário é um grande jogador, mas nunca falei com ele. No momento é impossível ele vir para cá", afirmou o vice-presidente de Futebol. O ataque é uma das posições mais carentes do clube. "Além disso, ele não faz parte do perfil de atletas que estamos procurando." De acordo com o vice-presidente de Futebol do Flamengo, a limitação financeira do clube está dificultando a contratação de reforços. Por isso, a opção foi a de trabalhar com os jogadores das divisões de base. O dirigente mostrou confiança no atual elenco rubro-negro e a vinda de um novo atleta para o Rubro-Negro só deverá ocorrer durante a disputa do Campeonato Carioca. O Flamengo, que está realizando a pré-temporada em Volta Redonda, no Sul Fluminense, estréia amanhã no Torneio Internacional promovido pela cidade, contra o Joe Public, de Trinidad & Tobago. Na quinta-feira, o rubro-Negro enfrenta o Volta Redonda.