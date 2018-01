Flamengo nega interesse por Vampeta Em nota à Imprensa, divulgada no site oficial do Flamengo, a diretoria rubro-negra disse que não negociará mais nenhum jogador do elenco. Garantiu que o clube ?não é um balcão de negócios? e que também não está interessada em contratar jogadores, inclusive o volante Vampeta, que admitira publicamente interesse da diretoria flamenguista em adquirir seu passe. O último jogador a ser negociado foi o meia Iranildo, que era pretendido pelo Botafogo. Ele foi emprestado ao Aris Salonika, da Grécia, e teve seu passe fixado. A diretoria não revelou os valores da negociação. Com a negociação de Iranildo, já são quatro os desfalques no elenco rubro-negro em relação às campanhas vitoriosas no Campeonato Carioca e na Copa dos Campeões: o lateral-direito Maurinho foi emprestado para a Portuguesa; o lateral-esquerdo Marco Antônio está fazendo testes no Peruggia, da Itália, com quem o Flamengo acertou um convênio; o volante Leandro Ávila está emprestado ao Botafogo até o fim do ano. A equipe segue se preparando para enfentrar o San Lorenzo de Almagro, em Buenos Aires. Este jogo é válido pela segunda rodada da Copa Mercosul. O técnico Zagallo deve pôr o volante Jorginho para substituir Leandro Ávila, negociado.