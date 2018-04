Flamengo nega irregularidade de Dimba O Flamengo retrucou nesta terça-feira o Guarani, que levantou suspeitas sobre a escalação do atacante Dimba supostamente de forma irregular em quatro jogos do Campeonato Brasileiro. O clube de Campinas deixou vazar que o Flamengo poderia perder 12 pontos na competição, como punição pela escalação de Dimba. O superintendente-administrativo do Rubro-Negro, Anderson Barros, disse que a diretoria do clube está tranqüila e certa de Dimba tem e teve condições legais de jogo oferecidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). ?Se o Guarani considera que o Dimba atuou de forma irregular em quatro partidas, que prove isso. Quem acusa tem o ônus da prova. Toda a documentação está em nosso poder para provar que não há nenhum amparo legal nas pretensões do Guarani?, disse Barros. Dimba estreou dia 4 de agosto, contra o Coritiba, na capital paranaense, já com seu registro na CBF, segundo o dirigente do Flamengo. A entidade confirmou à noite que não houve nenhuma irregularidade com o registro do atleta e que ele atuou em condições legais no Campeonato Brasileiro.