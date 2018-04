Flamengo negocia com Rubin Kazan, da Rússia, para ter Carlos Eduardo

RIO - Depois de fechar com Elias, o Flamengo trabalha para acertar mais uma contratação de impacto. O clube rubro-negro negocia com o Rubin Kazan, da Rússia, para trazer o meia Carlos Eduardo de volta ao Brasil, por empréstimo de um ano. Segundo o agente do jogador, Jorge Machado, o jovem de 25 anos quer jogar esta temporada no País para aumentar suas chances de disputar a Copa do Mundo de 2014.

O time russo tem Carlos Eduardo sob contrato até 2014 e, para liberá-lo, quer assinar uma extensão por mais um ano, para poder recuperar parte do investimento feito no meia (quase R$ 65 milhões, em 2010) caso ele se destaque e volte a ser convocado para a seleção brasileira.

A atravancar o caminho rubro-negro, a competição pelo jogador. Santos e Fluminense também o têm na mira e a nova diretoria flamenguista já demonstrou anteriormente que não pretende entrar em leilão para trazer reforços. Machado deu declarações contraditórias a respeito do destino do meia, primeiro dizendo que ele prefere o Rio, depois que gostaria de ir para Santos.

O diretor de futebol rubro-negro, Paulo Pelaipe, se nega a comentar qualquer negociação em andamento, mas diz que ainda busca pelo menos mais dois reforços para a disputa do Campeonato Carioca. O principal alvo é um meia, para usar a camisa 10.