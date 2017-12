Flamengo negocia com Viola Pressionada pela péssima campanha no Campeonato Brasileiro - time é 19º colocado com 20 pontos ganhos em 20 rodadas e está na zona do rebaixamento - a diretoria do Flamengo vai em busca de reforços. E o próximo alvo é o veterano Viola, que hoje está no Bahia. O jogador, de 33 anos, tem contrato até o final do ano, mas como o Bahia não deve se classificar para a próxima fase do Brasileiro da Série B, o centroavante estará livre a partir do dia 10 de setembro. O Flamengo admite interesse no jogador, mas o negócio só será fechado depois de encerrada a partipa ção do Bahia na Série B. Apesar de ser um risco, a contratação de um atacante como Viola se justifica. O Flamengo tem o pior ataque do Brasileiro, com apenas 22 gols - exatamente a metade do Corinthians, o time mais positivo do certame.