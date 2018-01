Flamengo negocia vinda de Vampeta Apesar de a diretoria do Flamengo ter desmentido qualquer interesse na contratação do volante Vampeta, um representante rubro-negro, Mílton Leão, esteve quarta-feira na França para conversar com dirigentes do Paris Saint-Germain. O clube francês ofereceu Vampeta e mais US$ 6 milhões pelos passes de Adriano e Reinaldo. O primeiro seguiria para a Internazionale de Milão imediatamente, e Reinaldo, para o PSG em junho de 2002. A Inter entraria no negócio por deter 50% do passe de Vampeta. O Flamengo recusou a proposta. O vice de Futebol, Wálter Oaquim, irá em agosto à Europa para resolver a situação. A equipe que enfrentará, pela Copa Mercosul, o San Lorenzo, sábado, contará com a volta do zagueiro Juan, que estava servindo a seleção brasileira na Copa América. Ele se apresentou ao técnico Zagallo, treinou e formará a dupla de zaga com Fernando. Outro que ganhará uma vaga no time é o volante Jorginho, que entrará no lugar de Leandro Ávila. Mas Jorginho terá uma sombra: Fábio Augusto, que o próprio técnico flamenguista considera estar em boa fase.