Flamengo: números de time pequeno Uma folha salarial de R$ 850 mil, em atraso há dois meses, ausência de estrelas no elenco, uma caravana de três mil torcedores e antepenúltimo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro: em uma rápida análise essas são características peculiares a um time pequeno do País, mas este é o Flamengo, que nesta quarta-feira inicia a decisão da Copa do Brasil, contra o Santo André. E, para entrar em campo como o favorito, o Rubro-Negro tem a tradição como única remanescente de um passado glorioso. Campeão da Copa Copa do Brasil, em 1990, além de vice, em 1997 e 2003, o Flamengo conta com inúmeros outros títulos em sua história, que o levou a ser o clube de maior torcida do País. Mas, em crise há alguns anos, nem a tradição foi capaz de livrá-lo de alguns vexames. Com uma torcida apaixonada, o Flamengo terá no Palestra Itália no máximo 2.650 pessoas vindas do Rio. Nesta terça-feira, o clube vendeu 2 mil entradas em sua sede, na Gávea, e reservou o restante para serem ofertados em São Paulo, a pessoas que aparecerem de "surpresa". Durante a semana, a principal preocupação do técnico do Flamengo, Abel Braga, foi a de negar o favoritismo do clube, por causa da tradição. O treinador, além de enfatizar que futebol se decide em campo, já reconheceu e enumerou algumas fragilidades da equipe. O Flamengo que já teve trio de jogadores como Zico, Júnior e Leandro, ou, Romário, Edmundo e Sávio, ou Alex, Denilson e Juan, e hoje conta apenas com o meia Felipe como "maestro" e principal jogador do time. A falta de estrelas no elenco se deve a crise administrativa e a falta de infra-estrutura de um grande clube. Salários atrasados e a dívida de cerca de R$ 200 milhões são os principais problemas extra-campo do Flamengo. Diante das dificuldades financeiras, o clube conta somente com o campo da Gávea para treinar e ainda não conseguiu construir seu centro de treinamento, o "Ninho do Urubu".