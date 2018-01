Flamengo: Obina garante que joga O Flamengo realizou nesta sexta-feira seu último coletivo antes de enfrentar domingo o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Obina, com dores na coxa direita, não participou do treino, na Gávea, mas não preocupa os médicos do clube. Ele fez fisioterapia e disse estar "quase recuperado". Ansioso, Obina garantiu que estará em campo no domingo. Frisou que a dor sentida na estréia do Flamengo contra o Cruzeiro, no Maracanã, se agravou com os treinamentos durante a semana. Por isso, desde quinta-feira, vem sendo poupado de qualquer esforço físico. "Estou esperançoso. A dor que sinto hoje (29), dá para jogar. E vou dar o máximo porque o time precisa de bons resultados", declarou Obina, satisfeito com a contratação do atacante Cláudio Pitbull. "É um grande jogador". Liberado para resolver problemas particulares, o volante Júnior foi substituído por Fabiano no coletivo. A alteração, porém, não será mantida no confronto do sul do País.