Flamengo: Obina sente dores e é dúvida O atacante Obina sentiu dores musculares durante o treino desta sexta-feira e pode desfalcar o Flamengo no jogo de domingo, contra o Figueirense, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio. Ele será reavaliado neste sábado pelos médicos do clube e, caso seja vetado, será substituído por Bruno Rosa, revelado nas categorias de base da Gávea. Sem o volante Augusto Recife, suspenso, Andrade vai escalar Jônatas, cujo ponto forte não é a marcação. Ou seja, o Flamengo terá um meio-de-campo com característica mais ofensiva: Jônatas, Diego Souza, Renato e Fellype Gabriel. "A vocação do Flamengo sempre foi ofensiva. O time dá mostras que pode jogar de igual para igual com qualquer adversário", declarou Andrade, que, em dois jogos no comando da equipe, obteve uma vitória e um empate.