Flamengo oficializa empréstimo de zagueiro Welinton a time da Rússia

RIO - A diretoria do Flamengo oficializou nesta segunda-feira a saída de Welinton. O zagueiro, de 23 anos, foi cedido por empréstimo de seis meses ao Alania Vladikavkaz, do futebol da Rússia. Pela negociação, o clube da Gávea vai receber US$ 250 mil.

O Flamengo explicou que o acordo é válido por seis meses, mas poderá ser renovado pelo mesmo período, caso seja do interesse do Alania Vladikavkaz. Além disso, Welinton segue para o clube da Rússia com valor de venda fixado em 2,5 milhões de euros. O novo clube do zagueiro é o mesmo do atacante Diego Maurício, ex-Flamengo, e está na vice-lanterna do Campeonato Russo, com apenas duas vitórias em 19 partidas.

Welinton foi formado nas categorias de base do Flamengo e ganhou as primeiras oportunidades na equipe profissional desde 2009. Desde então, o zagueiro disputou 149 partidas pelo clube, marcou três gols e faturou dois títulos do Campeonato Carioca, em 2009 e 2011, além do Campeonato Brasileiro de 2009.