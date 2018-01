Flamengo: Oswaldo opta pelo tradicional O técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, voltou a escalar uma formação mais tradicional sem improvisações no meio-de-campo. Na quarta-feira, ele havia testado o lateral-direito Luciano Baiano como volante, já que Jonatas vai cumprir suspensão contra o Goiás, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, porém, o treinador optou por André Gomes ao lado de Fabinho. Na zaga, ele manteve Fabiano Eller e substituiu André Bahia pelo jovem Henrique. A tendência é a de que esta seja a formação titular contra o time goiano. A boa notícia é o retorno do goleiro Júlio César e dos meias Felipe e Fábio Baiano, todos recuperados de contusão.