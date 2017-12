Flamengo paga dívida ao Corinthians O vice-jurídico do Flamengo, Carlos Portinho, disse nesta quinta-feira que o clube chegou finalmente a um acordo com o Corinthians em relação à dívida de R$ 5,4 milhões pela compra do passe do atacante Edílson. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro pagou R$ 2 milhões ao time paulista e o restante será pago de forma parcelada. O dinheiro para o pagamento da dívida veio da venda do zagueiro Juan para o futebol europeu. Com o acordo firmado entre as duas partes, o presidente do Flamengo, Edmundo dos Santos Silva, não corre mais o risco de ser preso. Os R$ 400 mil referentes ao empréstimo do atacante Reinaldo ao São Paulo, também foi repassado ao Corinthians. Sobre a contratação do meia Roger, surgiram notícias na imprensa portuguesa de que o Benfica (Portugal) estaria interessado no lateral-esquerdo Athirson. O clube português, que a princípio não tinha intenções de negociar Roger, poderia utilizá-lo numa troca pelo lateral do Flamengo.