Flamengo paga salários atrasados O time do Flamengo ganhou motivação extra para o clássico de domingo, contra o Fluminense, no Maracanã: foram pagos o salário de junho e mais uma quantia de direitos de imagens, relativa a maio. Nesta sexta-feira, o presidente do clube, Hélio Ferraz, chegou a ser irônico momentos depois de anunciar o pagamento: ele disse que estava trazendo um presente de Natal. Durante a semana, o meia Felipe pôs em descrédito a informação de que os salários seriam acertados do jogo com o Fluminense. "Não acredito em Papai Noel", ele declarou. O meia Fábio Baiano treinou normalmente e pode ser aproveitado no clássico, embora não deva começar jogando. O técnico Oswaldo de Oliveira perdeu a paciência com Fernando Diniz e o tirou do time. A vaga ficará com Igor.