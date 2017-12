Flamengo bate Bahia e classifica o São Paulo às quartas da Copa SP

O Flamengo carimbou a sua classificação às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior em uma partida fantástica diante do Bahia. Após estar perdendo por 2 a 0, o clube baiano precisou de dois minutos para empatar e levar para os pênaltis. Na marca da cal, a equipe carioca se deu melhor - vitória por 5 a 4 - e, de quebra, colocou o São Paulo na próxima fase do torneio. O jogo foi realizado neste domingo no estádio Nicolau Alayon, na capital paulista, para um público de mais de 4 mil torcedores.

Na partida frente ao Rondonópolis, que acontecerá às 19h30, o São Paulo avança mesmo se for derrotado. Como tem a melhor campanha entre os times que ainda não se confirmaram nas quartas de final, o clube da capital paulista já está classificado. Em caso de triunfo, o Bahia, mesmo derrotado pelo Flamengo, passa pelo índice técnico.

O clube carioca aguarda o confronto entre São Paulo e Rondonópolis para conhecer seu adversário nas quartas de final do torneio. O melhor perdedor enfrentará o América-MG.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O JOGO

O Bahia perdeu nos pênaltis, mas podia muito bem ter saído com a vaga. O clube baiano pressionou em alguns momentos, porém pecou no preciosismo. O Flamengo, mais seguro, não deixou barato e desperdiçou uma chance clara logo de cara. Aos 14 minutos, Michael cruzou e Caio tirou a bola com a mão, em penalidade máxima para os cariocas. Cafu bateu para o goleiro Deijair defender.

Apesar do erro, o Flamengo cresceu e abriu o placar aos 39 minutos. Lucas Paquetá fez fila na defesa baiana e tocou para Felipe Vizeu desviar para o fundo das redes. O atacante fez, de cabeça, o seu segundo, dois minutos depois, após cruzamento de Thiago Ennes. Na etapa final, o Bahia adiantou a marcação e perdeu boas chances de gol. Aos 24, Jonas marcou, mas o árbitro assinalou impedimento do jogador.

A partir daí, o clube baiano foi para o tudo ou nada. E deu certo. O Flamengo sofreu um apagão e o empate, consequentemente. Aos 38 minutos, Geovane Itinga diminuiu. E foi ele mesmo o herói da partida. No lance seguinte, aos 39, soltou o pé para fazer um bonito gol e levar a partida para as penalidades máximas.

Nas cobranças, o Flamengo errou as duas primeiras, mas conseguiu reverter a situação e vencer por 5 a 4, se garantindo assim na próxima fase.