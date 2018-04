Flamengo pede ao São Paulo que recuse a taça do penta

A diretoria do Flamengo enviou nesta sexta uma notificação para o São Paulo sugerindo que o atual campeão brasileiro se recuse a receber o troféu criado no começo da década de 70 ou, então, que o entregue para o clube da Gávea, "o primeiro pentacampeão nacional do País". A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dará a taça em definitivo para a equipe são-paulina, pois não considera o Flamengo pentacampeão brasileiro - a entidade não reconhece o título da Copa União de 1987. Veja também: Flamengo envia carta pedindo que São Paulo recuse a taça Opine: a CBF está certa em entregar o troféu do pentacampeonato ao São Paulo A CBF alega que cumpriu apenas o regulamento, que, na época, previa que o troféu, repleto de bolinhas e guardado há 15 anos na Caixa Econômica Federal, fosse destinado ao primeiro clube cinco vezes campeão brasileiro ou tricampeão de forma consecutiva. Assinado pelo diretor jurídico de Futebol do Flamengo, Michel Assef Filho, o documento diz que o São Paulo não poderia receber essa taça, porque o Clube dos 13 reconhece o Flamengo como campeão nacional de 1987 e, na época, o presidente da entidade, Carlos Miguel Aidar, era o dirigente número 1 do São Paulo. "Por esta razão, apesar de saber que o presente procedimento não seria necessário, tendo em vista que Vossa Excelência ( Juvenal Juvêncio, presidente do São Paulo) é um homem honrado e autêntico cavalheiro, e diante do estreito relacionamento entre os clubes, o Flamengo vem notificar o São Paulo para que se abstenha de receber o troféu referente à conquista de cinco campeonatos brasileiros (troféu de pentacampeão brasileiro), ou, se o fizer, providencie a imediata entrega do referido troféu na Gávea, na Avenida Borges de Medeiros, nº 997, Rio de Janeiro, único local onde legitimamente poderá ser exibido", escreveu Michel Assef Filho. O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Kléber Leite, também falou sobre o assunto. "O Clube dos 13 tem de resolver essa questão. É uma questão de dignidade. Espero que as pessoas que dirigem o São Paulo tenham isso (dignidade)." Vale o que a CBF diz A diretoria são-paulina lava as mãos sobre a história. "A questão é a seguinte: quem é o pentacampeão brasileiro, segundo a CBF? O São Paulo. Então, não tem discussão. Nós só vamos pelo que é legal", avisa Marco Aurélio Cunha.