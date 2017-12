Flamengo pede apoio da torcida Após a vitória sobre o rival Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo espera agora manter a regularidade e conseguir vencer o São Caetano, quarta-feira, no Maracanã. Os jogadores solicitam a presença da torcida para apoiar o clube na recuperação no torneio. O meia Felipe, principal atleta do time, ainda acredita na classificação para a Copa Libertadores. "Aos poucos, acho que o Flamengo vai conseguir chegar entre os quatro primeiros colocados", disse o jogador. Ele reconhece que o São Caetano é um adversário complicado. "É um time chato que sabe atuar fora de casa. Mas o importante para nós é conquistar os três pontos." Nesta segunda-feira, Felipe reclamou de dores musculares e os médicos do clubes vão avaliá-lo melhor. Mas ele não deve ser problema para enfrentar o time paulista. Já Fábio Baiano, recuperado de contusão, retorna ao Flamengo no lugar de Jonatas.