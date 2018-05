Flamengo pede e STJD adia julgamento de Obina

O julgamento do ex-palmeirenses Obina e Maurício, que seria realizado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira, foi adiado para a próxima semana a pedido do Flamengo.

Depois de ser dispensado pelo Palmeiras, o atacante Obina voltará ao Flamengo no próximo ano. Assim, o clube carioca pediu para realizar a defesa do jogador na próxima semana.

Na partida contra o Grêmio, Maurício e Obina se desentenderam ao término do primeiro tempo, iniciaram uma troca de agressões ainda em campo e foram expulsos na volta do intervalo. A diretoria do Palmeiras acabou afastando os dois jogadores pelo incidente.

Denunciados por agressão física, artigo 253 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o zagueiro e o atacante podem pegar de 120 a 540 dias de suspensão.

Texto modificado às 18h15 para correção de informação