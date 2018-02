Flamengo pega o Americano longe do alçapão de Campos Depois de estrear com vitória no Estadual do Rio, o Flamengo enfrenta nesta quarta-feira o Americano num campo neutro. O time de Campos teve seu estádio interditado depois de uma vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros. Em obras, o Godofredo Cruz comporta apenas 2 mil torcedores nas arquibancadas, cuja capacidade é de aproximadamente 20 mil. Por isso, a partida, válida pela segunda rodada da Taça Guanabara (primeiro turno do campeonato), será disputa às 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A transferência agradou a equipe rubro-negra: os jogadores ganharam um dia de folga (no domingo) e o técnico Ney Franco teve mais tempo para ajustar o Flamengo. Além disso, o time escapou de jogar no acanhado Estádio Godofredo Cruz, onde o Americano costuma surpreender os rivais. ?Vamos atuar num estádio bom e, certamente, a nossa torcida será maioria absoluta, o que é uma vantagem?, disse o treinador, certo de que a diretoria montou um grupo forte e quer colher em campo o resultado do investimento. Com tamanha responsabilidade, ele já faz planos para o primeiro semestre. A meta é conquistar o título da Taça Guanabara para garantir antecipadamente vaga na decisão do Carioca e poupar os titulares na Taça Rio (segundo turno do Estadual), a fim de se concentrar intensamente na disputa da Taça Libertadores da América. Na terça, Ney Franco decidiu que o time será o mesmo que derrotou a Cabofriense, por 2 a 0, no Maracanã. O atacante Roni, bastante elogiado pelo treinador por causa do bom rendimento nos treinos da semana, ficará como opção no banco de reservas. Ficha técnica: Flamengo x Americano Flamengo - Bruno, Leonardo Moura, Moisés, Irineu e Juan; Paulinho, Claiton, Renato e Juninho; Renato Augusto e Obina. Técnico: Ney Franco. Americano - Jefferson; Adriano Sella, Romildo, Anderson (Fabão) e Nilberto; Índio, Kim, Diogo e Caetano (Ronicley); Pardal (Tiago Pereira) e Sandro Silva. Técnico: Nedo Xavier. Árbitro - Wagner dos Santos Rosa (RJ). Horário - 19h30. Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).