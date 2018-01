Flamengo pensa em como parar Fernandão A defesa do Flamengo começou, nesta sexta-feira, a elaborar um jeito de neutralizar, sem deslealdade, o atacante Fernandão, destaque do Internacional, adversário de quinta-feira, no estádio Luso-Brasileiro. O zagueiro Fernando, por exemplo, disse que a receita é não dar espaços e ter muita atenção durante os 90 minutos. "Não sou de agredir ninguém. Entro com força para tirar a bola, apenas isso. Ele é um excelente jogador, experiente, e por isso não se pode relaxar na marcação", declarou Fernando, convicto que o Flamengo precisa voltar a vencer para selar a paz com a torcida. "Eles cobram bastante, mas é normal. A fase não é boa, mas o time tem condições de dar a volta por cima".