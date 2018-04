Flamengo perde Álvaro para jogo com o Fluminense O zagueiro Álvaro vai desfalcar o Flamengo no clássico contra o Fluminense, domingo, no Maracanã, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Internacional, no domingo, e terá que cumprir suspensão automática.