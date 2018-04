Flamengo perde Bruno para jogo com o Internacional

O Flamengo sofreu uma baixa na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, domingo, no Maracanã, que manteve o sonho da equipe de disputar a próxima Copa Libertadores. O goleiro Bruno recebeu o terceiro cartão amarelo durante o triunfo e vai cumprir suspensão automática contra o Internacional.

Sem Bruno, a tendência é que o técnico Andrade escale o reserva Diego no gol do Flamengo na partida em Porto Alegre. A mudança, praticamente certa, deve ser confirmada apenas a partir de terça-feira, já que os jogadores ganharam a segunda de folga depois do triunfo sobre o Coritiba.

A vitória deixou o Flamengo na oitava colocação no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. A equipe carioca está cinco pontos atrás do quarto colocado Goiás, que ocupa, nesse momento, a última vaga para a Libertadores de 2010.