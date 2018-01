Flamengo perde jogo e vantagem A inesperada derrota do Flamengo para o Olaria, por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, na Rua Bariri, fez a alegria dos torcedores do Vasco, que agora ganharam a vantagem do empate na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca, no sábado, contra o Rubro-Negro. Com o resultado, os vascaínos permaneceram empatados com o Flamengo, totalizando 21 pontos na tabela de classificação, mas possuem um melhor saldo de gols (12 a 6), primeiro item de desempate. O Americano, única equipe que ainda tem dois jogos a disputar, também tem chances de ficar com o título. Terá de torcer para um empate no clássico e vencer suas duas partidas. O saldo do time de Campos é de três gols. O Flamengo entrou displicente em campo e parecia conformado com o empate, que também lhe asseguraria a vantagem do empate na última partida do turno contra o Vasco. Mas, o Olaria impôs uma forte marcação ao Rubro-Negro e passou a deter o domínio da partida. Se o Flamengo criou poucas oportunidades de gol, o Olaria conseguiu finalizar várias jogadas de ataque. Aos 21 minutos, o atacante Elal aproveitou uma falha do zagueiro Fernando e chutou de direita no canto esquerdo do goleiro Júlio César, inaugurando o marcador. No segundo tempo, o Olaria permaneceu com sua formação defensiva e, com a vantagem, optou por explorar os contra-ataques. Mas, como o Flamengo continuou desorganizado em campo, o Olaria comandou o jogo. Após desperdiçar duas boas chances de gol, o Olaria aumentou a vantagem, aos 7 minutos. O meia Carlos Alberto aproveitou uma distração da defesa rubro-negra, cobrou rapidamente uma falta pela esquerda e deixou Elal livre para driblar Júlio César e marcar novamente, fazendo 2 a 0 para o Olaria. A desvantagem no marcador provocou a ira dos torcedores rubro-negros, que passaram a pedir ?raça" ao time e gritar ?olé". Apesar dos apelos e das provocações, o Flamengo não conseguiu melhorar e muito menos esboçar uma reação. Ficha Técnica: Olaria: Cássio; Santiago, Daniel e Luís Cláudio; André Ladaga, Magrão, Carlos Alberto, Nilo (Léo) e Nilberto; Elal (Willian) e Marcelo Alves (Floriano). Técnico: Sérgio Cosme. Flamengo: Júlio César; Alessandro, André Bahia, Fernando e Athirson; Fabiano Cabral (Jean), André Gomes, Fábio Baiano e Felipe; Fernando Baiano e Zé Carlos (Andrezinho). Técnico: Evaristo de Macedo. Gols: Elal aos 21 minutos do primeiro tempo e aos 7 minutos do segundo tempo. Juiz: Amaurílio Saleão. Cartão amarelo: Carlos Alberto, André Bahia, Felipe, Santiago, Júlio César, Nilo e Floriano. Renda: R$ 13.720,00. Público: 1.372 pagantes. Local: Rua Bariri.