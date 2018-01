Flamengo perde no Maracanã por 3 a 1 Em mais uma má atuação, o Flamengo foi derrotado, de virada, pelo Universidad Católica, por 3 a 1, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira à noite, no Maracanã. Nem mesmo as presenças do meia Petkovic e a estréia do lateral-esquerdo Athirson foram suficientes para ajudar o Rubro-Negro, que seguiu sem vencer nesta temporada. A postura defensiva do Universidad Católica, no primeiro tempo, privilegiou o Flamengo, que aproveitou a oportunidade e criou várias jogadas ofensivas. O gol do Rubro-Negro foi marcado aos 27 minutos, depois que o meia Felipe Mello aproveitou um cruzamento do volante Rocha e tocou de cabeça. Em desvantagem no marcador, o Universidad Católica passou a atacar mais o Flamengo no final da primeira etapa. Aos 44 minutos, o meia Ribera desperdiçou a melhor oportunidade para a equipe, quando livre de marcação na área do rubro-negra, chutou para fora. Diante da fragilidade da defesa do Flamengo, o Universidad Católica voltou com uma postura ofensiva para o segundo tempo. A mudança tática deu resultado e, logo aos 3 minutos, o atacante Daniel Perez empatou a partida, depois de uma confusão na área. Os jogadores rubro-negros reclamaram que no lance o goleiro Júlio César sofreu falta, mas o juiz argentino Héctor Baldassi validou o gol. Melhor em campo, o Universidad Católica continuou pressionando o Flamengo e, aos 7 minutos, virou o placar. Pérez cruzou a bola pela direita e o meia Norambuena chutou sem defesa para Júlio César. Aos 40 minutos, a equipe chilena aumentou sua vantagem. Milosevic aproveitou mais uma falha da defesa do Flamengo e chutou por baixo, no canto esquerdo de Júlio César. Sem objetividade, o Rubro-Negro ainda tentou uma reação, mas não conseguiu superar os próprios erros.