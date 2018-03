Flamengo perde o zagueiro Váldson O Flamengo não terá mais o zagueiro Váldson para o restante do Campeonato Brasileiro. O jogador está se transferindo para o Gallo Blanco, de Queretaro, do México e nem viajou para Águas de Lindóia, interior de São Paulo, onde o Flamengo se prepara para a partida de domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas. Váldson assinará contrato de um ano com o clube mexicano e jogará ao lado dos brasileiros Allan Dellon (ex-Vitória), Leandro Eugênio (ex-Botafogo) e Leandro Machado (ex-Flamengo). "Meu procurador (Eduardo Uram) começou a negociar com o Gallo Blanco quando eu estava rescindindo meu contrato com o Flamengo (não estava sendo aproveitado pelo então treinador, Nelsinho Baptista). Agora, os dirigentes mexicanos subiram a proposta e o Flamengo não tem condições de pagar os salários que vou receber no México. Conversei com o Oswaldo de Oliveira (técnico flamenguista), a quem sou grato por ter me trazido de volta para o Flamengo, e ele entendeu que a transferência, profissionalmente, será muito boa para mim", explicou Váldson. Aos 28 anos, Váldson jogará no exterior pela primeira vez. No Flamengo, ele acha que sua passagem foi prejudicada pela lesão nos ligamentos cruzados de seu joelho direito em 2002. Foi operado e ficou seis meses sem jogar.