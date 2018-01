Flamengo perde para o Americano O Flamengo abusou do direito de errar e foi derrotado, de virada, pelo Americano, por 2 a 1, no Maracanã, nesta quarta-feira à noite, pela quarta rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca. Com o resultado, o time de Campos praticamente assegurou uma vaga na semifinal do primeiro turno, enquanto o Rubro-Negro foi eliminado da competição, o que poderá resultar na demissão do técnico Júlio César Leal. A necessidade da vitória para permanecer com chances de classificação à semifinal da Taça Guanabara e assim superar a primeira crise do ano, fez com que o Flamengo pressionasse o Americano na etapa inicial. E, para tentar livrar o time da lanterna do grupo B, o técnico do Rubro-Negro, Júlio César Leal, escalou o estreante atacante Bruno, de apenas 19 anos, no lugar de Dimba entre os titulares. Bruno não decepcionou a torcida e, aos 19 minutos, marcou o gol do Flamengo, após chutar, de primeira, um cruzamento pela direita feito pelo meia Adrianinho. Mas, a alegria durou pouco, porque cinco minutos depois, o Americano empatou o confronto: o zagueiro rubro-negro Fabiano tentou tirar a bola da área, ela bateu no atacante americano Buti e encobriu o goleiro Diego. O detalhe curioso nesta etapa foi a presença em campo de um jogador do Americano com a camisa diferente dos demais atletas. O atacante Marco Antônio teve sua vestimenta rasgada durante o confronto e ao trocá-la notou-se o erro. Como não tinha um uniforme idêntico ao rasgado, no segundo tempo, todo o time de Campos passou a atuar com o mesmo traje de Marco Antônio. A derrocada rubro-negra no segundo tempo foi marcada pelo excesso de gols perdidos, principalmente, pelo atacante Marcos Denner, que sofreu e desperdiçou um pênalti, chutando a bola para fora, aos 26 minutos. O castigo para a incompetência do Flamengo veio aos 38 minutos, com o gol da vitória americana marcado pelo atacante Bruninho, que havia substituído Kim.