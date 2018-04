Flamengo perde Willians para jogo com o Cruzeiro

O Flamengo perdeu o volante Willians para o jogo contra o Cruzeiro, quinta-feira, no Maracanã, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O meio-campista recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 4 a 1 para o Grêmio e terá que cumprir suspensão automática.

Sem Willians, Andrade pode adiantar Airton para sua posição de origem, o que abriria uma vaga na zaga do Flamengo, que seria disputada por Fabrício e Welinton. O treinador também levantou a possibilidade de promover o retorno do volante Rômulo, que ficou no banco de reservas contra o Grêmio e não atua desde outubro de 2007 por conta de uma lesão no joelho direito.

Além de Willians, Andrade terá outros problemas para escalar o Flamengo contra o Cruzeiro. Léo Moura, Kleberson, Juan e Toró são desfalques certos. O sérvio Petkovic, também contundido, será reavaliado pelo departamento médico do time da Gávea.