Flamengo perto de recorde negativo Se o Flamengo não vencer sábado o São Paulo, no Morumbi, vai completar sete rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro e igualará o recorde negativo na competição, que é de 1998, quando ficou também sete partidas sem um bom resultado. No clube, as contestações ao trabalho do técnico Celso Roth já chegaram à diretoria. Além de conselheiros, vários grupos de torcedores têm reclamado do desempenho de Roth e começam a manifestar o desejo de vê-lo fora do comando do time. O treinador se disse tranqüilo. Ele tem se respaldado em declarações do presidente Márcio Braga, de que não tem culpa pelas atuações ruins da equipe no Brasileiro. Na seqüência de insucessos estão derrotas para São Caetano, Corinthians, Brasiliense e Atlético-MG e dois empates, com Fluminense e Atlético-PR.