Flamengo-PI avança na Copa do Brasil Mesmo perdendo por 1 a 0 nesta quinta-feira à noite para o Sport, o Flamengo do Piauí se classificou para as oitavas-de-final da Copa do Brasil. Como havia vencido o primeiro jogo, em Teresina, por 2 a 0, o Flamengo é quem vai enfrentar o Corinthians na próxima fase da competição. Embora tenha dominado praticamente todo o jogo, o time pernambucano desperdiçou pelo menos quatro chances de marcar, não conseguindo ganhar com uma diferença de três gols, placar que seria necessário para sua classificação. O gol do Sport foi marcado aos 5 minutos do primeiro tempo, por Eduardo Marques.