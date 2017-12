Flamengo-PI promete atacar o Vasco A força do Vasco da Gama não assusta o técnico Paulo Moroni, um ex-zagueiro vascaíno na década de 80 e atual campeão piauiense, que exige o Flamengo-PI partindo para cima do time carioca na partida desta quarta-feira, às 20:30, em São Januário, no jogo de volta da Copa do Brasil. O rubro-negro do Piauí perdeu o jogo de ida, em Teresina, por 1 a 0, e tem que vencer por dois gols de diferença para não ser eliminado. Se vencer por um gol, leva o jogo para os pênaltis. Para Moroni, o time deixou a desejar no ataque no jogo de ida. "Faltou eficiência nas finalizações", analisou o treinador, que poderá escalar o atacante Da Silva, que estava machucado. Na defesa, Serginho vai finalmente poder fazer sua estréia. O jogador, contratado junto ao River, vinha travando uma briga com o antigo clube, que não vinha o liberando. O zagueiro entra no lugar de Serginho Gaúcho graças a uma liminar conseguida na Justiça.