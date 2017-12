Flamengo pode acertar parceria com MSI As conversas para o Flamengo e a MSI firmarem uma parceria continuam. Mas, como a lei brasileira proíbe o investimento de uma empresa estrangeira em dois clubes, existe a possibilidade de uma nova razão social ser criada para o time carioca receber as aplicações de Kia Joorabchian e seu grupo. Nesta quinta-feira, o vice-presidente de Futebol rubro-negro, Hélio Ferraz, desmentiu a celebração da união e disse que o iraniano só o está ajudando em alguns investimentos pessoais. ?Não estou discutindo parceria com ele. Estamos tratando de assuntos pessoais porque ele é meu amigo?, limitou-se a dizer o vice-presidente do Flamengo. Apesar de Hélio Ferraz negar, Kia Joorabchian estaria, neste primeiro momento, tentando viabilizar uma maneira de o grupo investidor da MSI participar ativamente do Flamengo. A outra opção seria a de aceitar o iraniano como um captador de recursos para o clube. O ?namoro? entre Flamengo e Kia Joorabchian começou no dia 12 de abril deste ano, quando o presidente rubro-negro Márcio Braga almoçou no Rio com o dirigente da MSI/Corinthians. Na ocasião, o representante do time carioca confirmou que ambos haviam firmado uma parceria para promover o intercâmbio de jogadores entre os dois clubes. Por causa da possibilidade de a MSI e o Flamengo firmarem uma parceria, a quinta foi um dia de especulações sobre os reforços que o grupo estrangeiro poderia dar ao clube. Foram citados os nomes do meia Diego, do Porto, do lateral-esquerdo Juan, do Fluminense, além dos zagueiros Fabiano Eller, do Trabzonspor, da Turquia, e Juan, do Bayern Leverkusen e da seleção brasileira. O ex-presidente do Flamengo e atual diretor de futebol, Kléber Leite, não negou a parceria, mas se esquivou do assunto. ?Tá tudo muito bonito. É festa pra cá, R$ 100 milhões pra lá, reforços, Kia...mas está na hora de voltarmos para o campo. Ainda temos dois jogos importantes a fazer?, disse o dirigente. O montante citado por ele se refere ao valor especulado sobre o investimento a ser feito pelo futuro parceiro no clube. ?Depois que acabar o Campeonato Brasileiro, retomaremos esses outros assuntos?.