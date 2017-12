Flamengo pode substituir a Nike O clube está sendo sondado por uma conhecida empresa internacional de material esportivo, que se dispõe a substituir a Nike, atual fornecedora de material para o Flamengo, mas cujo contrato termina em junho de 2006. A nova interessada em ceder sua marca ao clube pretende até dar um adiantamento ao Rubro-Negro, no ato eventual da assinatura do contrato, no total de R$ 2,5 milhões. As negociações até então estavam sendo sigilosas. Com o dinheiro, o Flamengo adiantaria as obras para a construção do centro de treinamento em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. Hoje, circulou na Gávea a informação de que o atacante Jean poderia voltar ao clube. No início da noite, porém, a transfêrencia do atleta foi liberada para o futebol russo e Jean deixou de figurar nos planos do técnico Andrade.