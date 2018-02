Flamengo pode vencer, diz Ibson Após ter sido sondado pelo Corinthians sobre uma possível tranferência para o clube em 2005, o meia Ibson, do Flamengo, festejou a boa fase, mas enfatizou que seu objetivo é o de ajudar o time carioca a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador frisou que vencer o São Paulo, domingo, no Morumbi, não é uma "missão impossível". "Vamos dar tudo para vencer o São Paulo. Não é uma missão impossível e já provamos isto contra o Palmeiras, quando vencemos eles em casa", disse Ibson. "Mesmo assim, sabemos que devemos ter cuidado. O adversário é forte, mas reconhecemos o nosso potencial." Sobre sua saída do Flamengo e a proposta do Corinthians, Ibson desconversou. Festejou apenas o fato de que 2004 foi um ano favorável e que o momento é o de "tirar proveito da situação".