Flamengo presta solidariedade ao Corinthians

A diretoria do Flamengo lamentou a queda do Corinthians para a Série B do Campeonato Brasileiro e fez uma homenagem ao clube paulista nesta segunda-feira, através de comunicado em seu site oficial. Primeiro, o Flamengo citou um trecho da Oração de São Jorge, padroeiro corintiano. "Chagas abertas, Sagrado Coração todo amor e bondade, o sangue do meu Senhor Jesus Cristo, no corpo meu se derrame hoje e sempre. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal." Em seguida, o Flamengo aproveita o comunicado para enaltecer o Corinthians, a quem demonstra muito apreço, com outras palavras de incentivo. "No esporte, um dia vencemos e no outro perdemos. O Corinthians será sempre um grande clube, não importando se o momento é favorável ou não. O Clube de Regatas do Flamengo gostaria de, neste momento de tristeza, expressar sua admiração e solidariedade a sua diretoria e sua imensa torcida. É na hora da dificuldade que conhecemos os amigos." Até o início da noite desta segunda-feira, mais de 200 torcedores do Corinthians haviam enviado mensagem ao Flamengo, por e-mail, para agradecer a iniciativa do clube carioca. Em sua maioria, os textos eram bastante emocionados. Flamengo e Corinthians firmaram parceria recentemente para reivindicar, entre outras coisas, cotas mais vantajosas da TV na transmissão de seus jogos. O acordo está mantido, mesmo com o rebaixamento corintiano para a Série B.