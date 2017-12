Flamengo procura novo treinador O zagueiro Junior Baiano não será reintegrado ao elenco do Flamengo, mesmo depois da demissão do técnico Celso Roth, anunciada na noite de ontem. O zagueiro foi afastado depois de desentendimentos com o treinador, e apesar de não ter o contrato rescindido, treina separado do time. ?A princípio ele não volta. Na verdade, ele foi afastado por ter tido um problema com o grupo e não apenas com o técnico?, explicou o diretor de futebol do Rubro-negro, Gersonm Biscotto, em entrevista na manhã desta terça-feira ao programa Redação Sportv. Biscotto disse lamentar a forma como Celso Roth deixou o clube. ?Nós pretendíamos comunicá-lo da decisão (de dispensá-lo) nesta terça-feira, mas a informação vazou. Nós não gostaríamos que ele soubesse pela imprensa, mas infelizmente foi isso que aconteceu?, disse o dirigente. Roth soube que foi demitido em Porto Alegre, para onde foi visitar a família. Ele deverá ser comunicado oficialmente somente nesta terça-feira, durante a reapresentação do elenco, na Gávea. Em 19 jogos no comando do Flamengo, Celso Roth conseguiu apenas cinco vitórias. O time empatou quatro vezes e perdeu 10, num aproveitamento de apenas 33%. Com isso, a equipe está na zonda do rebaixamento. A diretoria corre agora em busca de um substituto. Por enquanto, o time será dirigido pelo ex-jogador Andrade. Adílio - outro ídolo flamenguista - será o auxiliar-técnico. O Flamengo volta a campo no final de semana para a partida contra o Paysandu.