Flamengo promete atacar o Palmeiras Desesperado para sair da zona de rebaixamento da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai atuar ofensivamente contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 20h30, no Palestra Itália. O aviso foi dado pelo técnico do Rubro-Negro, Joel Santana, que descartou a possibilidade de o time se acovardar ante o adversário, em fase superior tecnicamente. ?Não podemos mostrar para o Palmeiras e nossos torcedores que vamos para São Paulo apenas para defender. Não daremos sinais de covardia ou medo?, decretou o técnico do Flamengo. ?O Palmeiras vai marcar em cima, sair para o jogo como fazem todos os times que atuam em casa neste campeonato. Temos que ter atenção, principalmente, no inicio da partida.? Apesar de escalar o time ofensivamente, o técnico do Flamengo não revelou a escalação da equipe. O treinador tem duas dúvidas: o zagueiro Renato Silva, liberado após cumprir suspensão, no lugar de Fernando, ou o meia Fellype Gabriel na vaga de Júnior. Nem mesmo o fato de saber que o Palmeiras, quinto colocado na tabela com 58 pontos, vai pressionar o Flamengo, por estar brigando por uma das vagas na Taça Libertadores da América, inibiu Santana em sua decisão de atacar. Para ele, a situação do clube carioca, em 19º, com 38 pontos, já é um motivo mais do que suficiente para tornar impensável uma postura defensiva. Entre os jogadores, a campanha irregular tem sido tratada com reservas. A intenção é a de transformar a má posição na tabela em sinônimo de motivação para a superação dos obstáculos. A raça sempre evocada nos momentos de dificuldades do Rubro-Negro também tem sido lembrada, principalmente, após a vitória, de virada, na segunda-feira sobre o Coritiba, na Ilha do Governador. ?Temos que manter a mesma vontade dos últimos jogos. Mas não podemos ficar vislumbrados com os últimos resultados?, afirmou o lateral-direito Leonardo Moura. ?Vamos ficar atentos para não sermos surpreendidos.?